Протягом кількох місяців США допомагають Україні завдавати ударів по російських енергетичних об'єктах та нафтопереробних заводах, зокрема надаючи розвіддані для таких атак. Таким чином Вашингтон і Київ прагнуть послабити економічний потенціал РФ та змусити очільника Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Про це пише Financial Times з посиланням на кількох західних та українських чиновників.

"Обмін розвідданими свідчить про те, що Трамп поглибив свою підтримку України, оскільки його розчарування Росією зростає", — йдеться у повідомленні.

Підтримка з боку США посилилася з липня цього року після телефонної розмови між Трампом з президентом України Володимиром Зеленським. Тоді американський лідер запитав: "чи може Україна завдати удару по Москві, якщо Вашингтон надасть зброю дальнього радіуса", пише Financial Times.

За словами двох джерел, цим питанням Трамп "дав сигнал", що підтримує стратегію, спрямовану на те, щоб "змусити їх (росіян — ред.) відчути біль і змусити Кремль до переговорів".

За даними видання, розвідка США допомагає Києву планувати маршрут, висоту, час та інші деталі місій, які дозволяють українським далекобійним ударним безпілотникам обходити російську ППО.

"Вашингтон був тісно залучений до всіх етапів планування. Україна самостійно обирає цілі для ударів на великі відстані, а потім Вашингтон надає розвіддані про вразливість об'єктів. Інші посадовці, обізнані з операціями, кажуть, що США також встановили цільові пріоритети для українців. Один із них назвав українські безпілотники "інструментом Вашингтона для підриву російської економіки", — зазначає Financial Times.

У серпні та вересні 2025 року українські удари по російських нафтогазових об’єктах значно посилилися. Пошкодження енергетичної інфраструктури змусило Москву зменшити експорт дизельного палива та посилити свою залежність від імпорту, пише FT.

За інформацією аналітичної компанії Energy Aspects, щонайменше 16 із 38 російських нафтопереробних заводів зазнали ударів, деякі з них — неодноразово, внаслідок чого було виведено з ладу понад 1 мільйон барелів щоденних потужностей.