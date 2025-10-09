За останній місяць росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, однак цілі досягли лише 160 з них.

Про це розповів 8 жовтня президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Суспільного.

"Я хотів би, щоб всі розуміли, як ми збиваємо, — доволі ефективно. І я вдячний всім нашим захисникам неба", — зазначив голова держави.

Президент додав, що для відбиття атак російських дронів Сили оборони України застосовують серед усього іншого дрони-перехоплювачі. Зокрема, під час однієї з атак на Чернігівщину такі дрони збили 22 з 36 російських дронів типу "шахед".

Що відомо про дрони-перехоплювачі

Дрони-перехоплювачі — це безпілотники, що знищують інші повітряні цілі, зокрема розвідувальні та ударні БПЛА противника, в повітрі. Виробництвом їх займається низка українських компаній. У колонці для Forbes Ukraine начальник Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони Юрій Мироненко пояснював, що в основі українських дронів-перехоплювачів закладено штучний інтелект.

У червні цього року міністр оборони — тоді ще Рустем Умєров — розповідав про "десятки технологічних рішень" для боротьби з ударними дронами РФ. Назвав і дрони-перехоплювачі. 11 вересня в Лондоні міністри оборони України та Великої Британії Денис Шмигаль та Джон Гілі підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів у Великій Британії. Зеленський тоді заявив, що Київ пропонує всім європейським країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів.