Трамп призначив нового посла США в Індії

У неділю, 12 жовтня, президент США Дональд Трамп оголосив про призначення нового американського посла в Індії. Ним стане директор кадрового відділу Білого дому Серджіо Гор.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Я радий оголосити, що чудовий Ден Скавіно, окрім того, що залишиться заступником керівника апарату адміністрації Трампа, очолить президентський кадровий офіс Білого дому, замінивши Серджіо Гора, який чудово справлявся на цій посаді і тепер стане послом в Індії", — написав Трамп.

За його словами, Скавіно відповідатиме за відбір та призначення "майже на всі посади в уряді" та підкреслив, що ця робота є "дуже масштабною та важливою".

Серджіо Гор закінчив Університет Джорджа Вашингтона, де у 2008 році здобув ступінь бакалавра мистецтв із політології та міжнародних відносин. Він володіє трьома мовами — мальтійською (вільно), іспанською та російською.

Наразі він обіймає посаду директора кадрового відділу Білого дому. До цього мав досвід роботи в кількох урядових структурах у сфері комунікацій: працював аналітиком із комунікацій та досліджень у Республіканському національному комітеті, прессекретарем офісу конгресвумен Мішель Бахманн, а також директором з комунікацій конгресмена Ренді Форбса.

Мита Трампа для Індії

30 липня 2025 року президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один із найбільших імпортерів російської нафти. 4 серпня Трамп заявив, що підвищить мита для Індії ще раз через те, що вона імпортує російську нафту.

Він зауважив, що окрім нових мит, Нью-Делі також платитиме "штраф" за економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Згодом Трамп прокоментував ці мита та заявив, що премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді — його "хороший друг", але Індія не веде бізнес із США так, як би хотів того Трамп.

29 липня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників про те, що продовження закупівель підсанкційної російської нафти можуть призвести до запровадження тарифів через законопроєкт в Конгресі.

18 липня Євросоюз запровадив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку РФ веде проти України. До пакета потрапив нафтопереробний завод "Nayara Energy" в Індії. НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Цим НПЗ частково володіє російська державна компанія "Роснефть".

6 серпня 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження додаткового мита для Індії у розмірі 25%. Це збільшило загальне мито на індійський експорт до 50% – одне з найвищих серед усіх торговельних партнерів США. МЗС Індії назвало мита "несправедливими, невиправданими та необґрунтованими". Там заявили, що впровадять "всі необхідні заходи для захисту своїх національних інтересів".

27 серпня президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на індійські товари, щоб покарати країну за купівлю російської нафти. Нові тарифи, найвищі в Азії, набули чинності о 00:01 у Вашингтоні 27 серпня, подвоївши чинне 25% мито на індійський експорт. Мита торкнуться понад 55% товарів, що постачаються до США — найбільшого ринку Індії — і найбільше завдадуть шкоди таким галузям промисловості як текстиль та ювелірні вироби.