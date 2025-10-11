Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини під час телефонної розмови у пʼятницю, 10 жовтня, домовились спільно просувати ініціативи з використання заморожених активів РФ для підтримки України.

Про це за підсумками премовин повідомили у британському уряді.

Президент Франції Емманюель Макрон, прмеєр Британії Кір Стармер та канцлер ФРН Фрідріх Мерц засудили ескалацію з боку РФ та останні удари по критичній інфраструктурі України, а також пообіцяли посилити тиск на Москву.

"З цією метою ми готові рухатись уперед у напрямку скоординованого використання заморожених російських суверенних активів для підтримки Збройних сил України і, таким чином, посадити Росію за стіл переговорів", – йдеться у їхній спільній заяві.

Політики наголосили, що прагнуть працювати над використанням російських активів "у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки".

"Ми домовилися розробляти подальші сміливі та інноваційні механізми для збільшення вартості війни для Росії та посилення тиску. Це передбачає подальші заходи щодо російського "тіньового флоту", – додали глави трьох країн.

Окрім цього під час телефонної розмови також було відзначено угоду про про припинення вогню в Секторі Гази. Лідери трьох країн заявили, що готові підтримати подальші переговори щодо наступних етапів мирного плану та зробити свій внесок у нього.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Євросоюз використовувати заморожені російські активи для фінансування військової допомоги Україні. Він вважає, що так можливо розблокувати позику у 140 мільярдів євро для України.

Бельгія виступає проти використання російських активів для допомоги Україні. Уряд країни аргументує це тим, що вилучення активів "підірве довіру" до Євросоюзу та Бельгії як отримувачів вкладів.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 мільярдів євро. Понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 мільярда, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн Групи семи (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 мільярдів, Велика Британія виділила майже 3 мільярди через механізм G7.