Зеленський та Мерц обговорили передачу Україні російських активів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили передачу Україні заморожених російських активів.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

"Обговорили посилення української ППО, зокрема постачання систем Patriot і ракет до них, реалізацію ініціативи PURL , використання заморожених російських активів на захист та відновлення України, роботу над гарантіями безпеки", — прокоментував зустріч Володимир Зеленський.

Також Зеленський та Мерц обговорили підготовку міжурядових консультацій між Україною та Німеччиною для координації дій обох країн.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Євросоюз використовувати заморожені російські активи для фінансування військової допомоги Україні. Мерц вважає, що так можливо розблокувати позику у 140 мільярдів євро для України.

Бельгія виступає проти використання російських активів для допомоги Україні. Уряд країни аргументує це тим, що вилучення активів "підірве довіру" до Євросоюзу та Бельгії як отримувачів вкладів.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 мільярдів євро. Понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 мільярда, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн Групи семи (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 мільярдів, Велика Британія виділила майже 3 мільярди через механізм G7.