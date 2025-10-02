Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер звернувся до країн Євросоюзу з проханням розділити ризики використання заморожених російських активів для фінансування позики для України.

Про це премʼєр-міністр повідомив під час саміту Європейської спільноти.

"Безкоштовних грошей не буває. Завжди є наслідки. Я вчора пояснив своїм колегам, що хочу, щоб вони підписали: якщо ми візьмемо гроші Путіна, ми їх використаємо, і ми всі будемо нести відповідальність, якщо щось піде не так", — сказав Барт де Вевер.

Під час саміту Європейської спільноти країни-члени ЄС обговорювали ідею використання заморожених російських активів для надання Україні позики розміром у 140 мільйонів євро.

У Бельгії зберігається близько 150 мільярдів євро у вигляді заморожених російських активів. Бельгія є однією з країн Євросоюзу, яка проти передачі Україні заморожених російських активів. Аргументує це тим, що вилучення активів "підірве довіру" до Євросоюзу та Бельгії як отримувачів вкладів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон де Ляєн заявила, що виконавчий орган ЄС розробить план далі та переконається, що занепокоєння Бельгії будуть враховані.

"Абсолютно очевидно, що Бельгія не може бути єдиною державою-членом, яка несе ризик, ризик має бути покладений на ширші плечі", – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Заморожені активи РФ та ініціатива ERA від G7 та ЄС

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 мільярдів євро. Понад дві третини з них — в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 мільярда, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використати відсотки заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Проте США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю "погасити" активами в ЄС, оскільки спливає термін санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, допоки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024-го лідери країн Групи семи (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який погашатимуть коштом прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня торік США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка буде погашена коштом заморожених активів РФ, Євросоюз надасть до 35 мільярдів, Велика Британія виділила майже 3 мільярди через механізм G7.