Під час зустрічі в Лондоні міністр оборони України Денис Шмигаль та його британський колега Джон Гілі узгодили позиції напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн". Сторони підбили підсумки останньої зустрічі та визначили ключові питання, які винесуть на обговорення в жовтні.

Про це повідомив Шмигаль у своєму Х.

Координація дій відбувається в межах безпекового партнерства України та Великої Британії, що передбачає спільні кроки для посилення оборони та протидії російській агресії.

Наступне засідання "Рамштайну" стане майданчиком для ухвалення рішень, спрямованих на зміцнення української армії та продовження міжнародної підтримки, додав Шмигаль.

Під час зустрічі міністри оборони країн підписали угоду щодо виготовлення у Великій Британії українських дронів-перехоплювачів. Ця угода стала продовженням розвитку промислової співпраці між державами.

Днем раніше в Україні почали діяти обмеження Великої Британії. Нові санкції спрямовані щодо осіб і компанії, пов’язаних із військовою та енергетичною підтримкою РФ.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн"

Німеччина погодилась закупити для України далекобійні ударні дрони, а міністр оборони України Шмигаль наголосив на потребі посилення систем ППО Patriot перед зимою. Засідання проходило в гібридному форматі, до нього долучилися міністри оборони Британії Джон Гіллі, Німеччини Боріс Пісторіус та України Денис Шмигаль.

У підсумку Шмигаль повідомив, що ключове завдання України — реалізація спільних ініціатив із партнерами: