15 жовтня в штаб-квартирі НАТО відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Його ініціювали Велика Британія та Німеччина.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Засідання відбудеться в Брюсселі та збере представників країн-партнерів, які координують військову допомогу Україні.

Раніше засідання анонсував міністр оборони України Денис Шмигаль. Він повідомляв, що воно стане майданчиком для ухвалення рішень, спрямованих на зміцнення української армії та продовження міжнародної підтримки, додав Шмигаль.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн"

Німеччина погодилась закупити для України далекобійні ударні дрони, а міністр оборони України Шмигаль наголосив на потребі посилення систем ППО Patriot перед зимою. Засідання проходило в гібридному форматі, до нього долучилися міністри оборони Британії Джон Гіллі, Німеччини Боріс Пісторіус та України Денис Шмигаль.

У підсумку Шмигаль повідомив, що ключове завдання України — реалізація спільних ініціатив із партнерами: