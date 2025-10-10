В НАТО анонсували військові навчання зі стримування ядерних сил

Щорічні навчання Steadfast Noon зі стримування ядерних сил Організації Північноатлантичного договору (НАТО) розпочнуться 13 жовтня.

Про це заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

Ці щорічні навчання триватимуть два тижні у Нідерландах, Бельгії, Великій Британії та Данії. Участь візьмуть 14 країн військового Альянсу.

"Це дає чіткий сигнал противнику, що ми будемо захищати союзників від будь-яких загроз", — сказав Рютте.

Агенція Bloomberg зазначає, що навчання триватимуть на тлі побоювань європейських союзників щодо можливого виведення або скорочення військових ресурсів США, що спонукало членів НАТО вперше за десятиліття обговорити зміну ядерної архітектури континенту.

Керівник відділу ядерних операцій НАТО, полковник Деніел Банч, заявив, що США поки що не повідомляли про зміни у своїй позиції та братимуть участь у навчаннях.

У навчаннях не залучатимуть фактичної ядерної зброї. Основна увага буде зосереджена на ударах у повітрі за допомогою винищувачів F-35. НАТО посилює відкритість до цих навчань: лише чотири роки тому було розсекречено їхню назву.

Альянс стверджує, що навчання не спрямовані проти конкретного супротивника. Водночас директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс зазначив, що за ядерною позицією Росії триває ретельне спостереження.

На тлі цих подій президент Франції Емманюель Макрон запропонував розпочати переговори щодо поширення ядерного щита країни на європейських союзників, що викликало інтерес, зокрема, у Польщі.