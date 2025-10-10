Ізраїль завершив перший етап виходу із Сектора Гази — Віткофф

Армія оборони Ізраїлю завершила перший етап відведення своїх військ із Сектора Гази в межах підписаного першого етапу мирного плану про припинення бойових дій у Газі.

Про це спецпредставник Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф із посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) написав 10 жовтня на платформі Х.

За його словами, почався 72-годинний термін, протягом якого ХАМАС має звільнити заручників.

Новинна агенція Al Jazeera пише, що Міністерство юстиції Ізраїлю опублікувало список із 250 ув'язнених, яких, в межах угоди про припинення вогню з ХАМАСом, планують звільнити в обмін на ізраїльських полонених, яких досі утримують в Газі.

Журналісти зазначають, що у списку немає імен кількох палестинських лідерів, яких вимагає ХАМАС, зокрема Марвана Баргуті, Ахмада Саадата, Хассана Саламеха та Аббаса ас-Сайєда.

Кореспонденти Al Jazeera із Сектора Гази також повідомляють про вихід ізраїльських військових "зі значних частин Сектора Гази". За їхніми словами, у центральній частині Гази сім'ї почали переміщатися на північ палестинського анклаву, але вони все ще чекають, аби ЦАХАЛ повністю вивів свої війська й техніку.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня 2025 року президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

9 жовтня 2025 року президент США Трамп оголосив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану.