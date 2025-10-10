Розлучення в "Дії" не впливає на бажання людей розривати шлюб — Свириденко

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що послуга розлучення у застосунку цифрових держпослуг "Дія" жодним чином не впливає на бажання людей розривати шлюб.

Про це вона сказала під час години запитань до уряду у Верховній Раді 10 жовтня, передає кореспондентка Суспільного.

"Відносно розлучень у "Дії". Ми не змінювали процедури, ми їх просто диджиталізували. Це ніяким чином не впливає на бажання людей розлучатися, це просто спрощує одну частину процесу", — сказала очільниця Кабміну.

Із 2026 року в "Дії" українці зможуть подати спільну заяву про розірвання шлюбу. Сервіс буде доступний для подружжя, яке не має неповнолітніх дітей.

Зокрема, після подання заяви "Дія" автоматично перевірить інформацію в реєстрах, і через місяць шлюб буде розірвано. Протягом цього часу заяву можна відкликати. Свідоцтво про розірвання шлюбу ви теж отримаєте в застосунку.

З 9 вересня 2025 року українці можуть укласти шлюб по відеозв'язку через портал "Дія". У застосунку тепер проходить весь процес реєстрації шлюбу — від подання заяви до одруження.