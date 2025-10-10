У дев'ятьох областях України та Києві застосовані аварійні відключення світла

Через масовану ракетно-дронову атаку РФ на енергооб'єкти України у Києві та дев'ятьох областях країни 10 жовтня діють аварійні відключення світла.

Про це повідомляють пресслужби Міністерства енергетики та Укренерго.

Там розповіли, що через удари знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться в повідомленні Укренерго.

У Міненерго також закликали українців раціонально використовувати електроенергію, зазначивши, що це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

"Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", — додали там.

У ніч на 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі — загинув 7-річний хлопчик.