У дев'ятьох областях України та Києві застосовані аварійні відключення світла
Дмитро Михайлов
Енергетики під час ремонтних робіт
Енергетики під час ремонтних робіт на пошкодженій внаслідок російського удару теплоелектростанції компанії ДТЕК, Україна, 28 листопада 2024 року. Getty Images/Bloomberg/Olga Ivashchenko

Через масовану ракетно-дронову атаку РФ на енергооб'єкти України у Києві та дев'ятьох областях країни 10 жовтня діють аварійні відключення світла.

Про це повідомляють пресслужби Міністерства енергетики та Укренерго.

Там розповіли, що через удари знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

"Для стабілізації ситуації в енергосистемі у вказаних регіонах застосовані аварійні відключення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", — йдеться в повідомленні Укренерго.

У Міненерго також закликали українців раціонально використовувати електроенергію, зазначивши, що це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

"Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону", — додали там.

У ніч на 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі — загинув 7-річний хлопчик.

