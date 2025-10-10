Міністр закордонних справ Андрій Сибіга на тлі масованого удару РФ по критичній та енергетичній інфраструктурі України закликав міжнародних партнерів рішуче відреагувати. Він наголосив, що "тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати", але він має бути сильним і консолідованим.

Про це він написав у соцмережі Х.

Очільник МЗС зауважив, що російський лідер Володимир Путін "зробив" це саме 10 жовтня — у річницю першого масованого нападу РФ на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.

"Це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля. Росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля. Навпаки, Москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала — війну, яку вона не може і не виграє", — заявив Сибіга.

Він наголосив, що позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II (c) Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи.

"Тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск жорстких санкцій, військовий тиск посилення підтримки України та політичний тиск повної ізоляції. Путін повинен відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. Він повинен відчувати, що продовження цієї війни ставить під загрозу його режим", — наголосив очільник МЗС.

Міністр додав, що оскільки у Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато українців залишаються без електроенергії після російських ударів по цивільних енергетичних об'єктах, то Україні також потрібна посилена енергетична допомога від партнерів.

У ніч на 10 жовтня РФ завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема частина Києва, Київська область та ще кілька областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі — загинув 7-річний хлопчик.