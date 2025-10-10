Критична інфраструктура у Києві заживлена, подальші роботи тривають — Свириденко

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що у Києві та Кіровоградській області повне відновлення водопостачання очікується до кінця цього дня. Щодо енергопостачання в столиці — то, за її словами, вже заживлена критична інфраструктура. Подальші роботи тривають. За кілька годин Міненерго дасть оновлення щодо ситуації.

Про це вона повідомила у Telegram.

Очільниця уряду розповіла, що провела нараду з ключовими міністерствами, державними енергокомпаніями та усіма, хто відповідальний за хід відновлювальних робіт.

"В усіх регіонах після відбою повітряних тривог розпочались відновлювальні роботи, працюють ремонтні бригади. Залучені всі необхідні служби. Заслухала доповідь віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністра енергетики і міністра внутрішніх справ щодо наслідків та плану відновлення... Є доручення щодо кожного регіону", — сказала Свириденко.

Прем'єрка додала, що на час робіт "на місцях" забезпечені альтернативні джерела енергії — генератори, пункти незламності й додатковий звʼязок. Окрім цього збільшено кількість патрулів поліції на вулицях і в транспорті у Києві та інших областях.

Проти ночі 10 жовтня РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема, частина Києва, Київська область та ще низка областей залишились без світла. Також внаслідок атаки у столиці та інших містах є поранені, а в Запоріжжі — загинув 7-річний хлопчик.

Наразі у столиці та дев'ятьох областях країни діють аварійні відключення світла.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом РФ запустила по Україні 465 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів, а також вдарила 32 ракетами. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 405 БПЛА та 15 ракет. Внаслідок цієї російської атаки зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БПЛА на 19 локаціях та падіння уламків на 7 локаціях.