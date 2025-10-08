Перейти до основного змісту
ЄС узгодив заходи щодо переміщення дипломатів РФ
ЄС узгодив заходи щодо переміщення дипломатів РФ

Юрій Свиридюк
Валерія Пашко
Знаки та стовпчики прикордонного контролю та паспортного контролю в терміналі після воріт в міжнародному аеропорту Дюссельдорфа, Німеччина, серпень 2025 року. Getty Images/Nicolas Economou/NurPhoto

Усі держави-члени Європейського Союзу підтримали нові заходи щодо переміщення російських дипломатів, проте не домовилися про новий санкційний пакет.

Про це Суспільному повідомив топ-дипломат ЄС за підсумками засідання Постійних представників.

Водночас поки що серед країн немає згоди щодо ухвалення 19-го пакету санкцій проти Росії. Як повідомляло Суспільне, Словаччина висловила застереження, які не стосуються змісту самого пакету.

Суспільне звернулося по коментар до Міністерства закордонних справ України та представництва Словаччини при ЄС.

Що відомо про 19 пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

Угорщина й Словаччина — дві країни ЄС, які отримують російську трубопровідну нафту через нафтопровід "Дружба".

