Міністерство енергетики України повідомило про стан енергосистеми після російських обстрілів в ніч на 8 жовтня. У відомстві закликали обмежити споживання електроенергії в пікові години — із 17:00 по 22:00.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За даними Міненерго, внаслідок російських обстрілів на Чернігівщині обмежено споживання електроенергії. Співробітники енергосистеми працюють над відновленням подачі електроенергії споживачам.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", — повідомили у Міненерго.

Міненерго також запевняє, що енергосистему України готують до зимового періоду.

"Виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури. Усі ці кроки спрямовані на забезпечення українців надійним постачанням електроенергії та тепла", — йдеться у повідомленні Міненерго.

Відомство окремо повідомило, що рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції становить 13,24 метра. "Цього достатньо для забезпечення потреб станції", — заявляє Міненерго.

В ніч на 8 жовтня Росія атакувала Україну 183 ударними дронами. Цілями атаки були Київ, Черкаси, Ніжин та Дніпропетровська область.

У Ніжинському районі Росія атакувала енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів залишились без електропостачання.