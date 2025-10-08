ЄС вважає максималістськими нові торгівельні вимоги США — Bloomberg

Посадовці Європейського Союзу вважають нові вимоги США щодо поступок, а також інші заходи, такими, що потенційно підривають укладену влітку торгівельну угоду, яка запобігла торгівельній війні між союзниками.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За їхніми словами, раніше у жовтні адміністрація президента США Дональда Трампа надіслала ЄС нову пропозицію щодо запровадження "взаємної, справедливої ​​та збалансованої" торгівлі.

За словами деяких джерел, посадовці ЄС вважають ці прохання максималістськими, а поступки – значними. Вони відмовилися розкривати подробиці вимог США.

Нові вимоги з’явилися в той час, коли обидві сторони готуються до переговорів щодо наступних кроків після торгівельної угоди, укладеної влітку.

За словами джерел, США прагнуть використати ситуацію, щоб обговорити законодавство ЄС – зокрема, правила у сфері цифрових технологій, корпоративну відповідність та кліматичне регулювання. ЄС неодноразово заявляв, що збереження регуляторної автономії є "червоною лінією", однак готовий проводити консультації зі США щодо кожного окремого питання.

"Наразі ми зосереджені на сумлінному виконанні спільної заяви ЄС–США, що є ключовим для збереження нашої безпрецедентної трансатлантичної торгівлі, захисту бізнесу та збереження робочих місць. Ця заява є основою нашої спільної стратегічної співпраці", – заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл, коментуючи вимоги США.

Протягом останніх місяців США та ЄС вжили кількох кроків для реалізації торговельної угоди. Зокрема, адміністрація Трампа підтвердила, що європейські автомобілі отримують вигоду, оскільки для них діє ставка в 15%, а не 25-відсоткове секторальне мито. Очікується, що експорт фармацевтичної продукції отримає таке саме ставлення.

Своєю чергою, ЄС представив законодавство про зниження тарифів на промислові товари США та деякі нечутливі сільськогосподарські експортні товари. Цей крок потребує підтримки Європарламенту, який також повинен дати зелене світло загальній торговельній угоді.

Однак переговори щодо скорочення 50% тарифів США на сталь і алюміній не досягли значного прогресу. Цього тижня ЄС оголосив про плани запровадити таку саму ставку на імпорт сталі понад певну квоту.