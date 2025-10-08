Дональд Трамп закликав увʼязнити очільників Чикаго та Іллінойсу

Президент США Дональд Трамп заявив, що мер Чикаго Брендон Джонсон та губернатор штату Іллінойс Джей Роберт Прітцкер мають понести кримінальну відповідальність за "нездатність захистити" співробітників федеральної імміграційної служби (ICE) під час недавніх рейдів.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social (недоступна в Україні).

"Мер Чикаго повинен бути у в’язниці за те, що не захистив співробітників ICE! Губернатор Пріцкер також!"— пише Трамп.

Допис президента США Дональда Трампа у Truth Social щодо притягнення до кримінальної відповідальності мера Чикаго та губернатора штату Іллінойс, 8 жовтня 2025 року. Truth Social

Заява пролунала на тлі інцидентів, що сталися у Чикаго минулими вихідними під час операцій федеральної імміграційної служби. За даними американських медіа, офіцери ICE зазнали нападів з боку учасників протестів, які виступали проти арештів мігрантів, котрі нібито нелегально перебували у США.

Що відбувається у Чикаго

Останніми тижнями в Чикаго (штат Іллінойс) загострилася ситуація з мігрантами, які нелегально проживають у США. Адміністрація Трампа активізувала свої зусилля щодо їх депортації.

1 жовтня 2025 року, за інформацією CBS News, федеральні агенти затримали 37 людей під час імміграційного рейду в районі Саут-Шор у Чикаго. Міністерство внутрішньої безпеки стверджує, що метою рейду були члени сумнозвісного венесуельського угруповання.

Свідки розповіли WBEZ, що агенти увірвалися в квартири о пів на другу, ламаючи двері, і застосовуючи світлошумові гранати. Деяких мешканців, разом із громадянами США, затримували без пояснення підстав і без спеціальних дозволів.

3 жовтня біля слідчого ізолятора в Бродвью, неподалік Чикаго, почалися мирні протести. У цьому місці утримують мігрантів. Згодом на місце прибули співробітники Митної та прикордонної служби США (CBP) в протигазах та броньованих машинах. Пізніше протести переросли у сутички між правоохоронцями та учасниками протесту. Тоді заарештували щонайменше 13 людей, повідомляють АР та Reuters.

4 жовтня агенти Служби прикордонного контролю США (Border Patrol), які діяли в межах операції імміграційного контролю, застрелили жінку, яку звинуватили в тому, що її автомобіль був залучений у "стовпуванні" (boxing in) агентів і у зіткненні з їхніми авто. Як пише ABC News, влада стверджує, що діяли для самооборони.

Губернатор штату Іллінойсу Джей Роберт Прітцкер заявив, що Білий дім звернувся до Пентагону з проханням направити війська до штату, яким керують демократи.

8 жовтня сотні військовослужбовців Національної гвардії з Техасу прибули до армійського навчального центру під Чикаго, щоб підтримати імміграційні обмеження, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, пише BBC.