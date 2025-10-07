Пентагон скасував вимогу для медіа погоджувати публікації

Міністерство оборони США 6 жовтня послабило та уточнило свої нові обмеження щодо доступу преси до Пентагону.

Про це пише The New York Times.

За новими правилами, журналістам, які потребують акредитації для роботи в Пентагоні, не треба буде отримувати схвалення міністерства перед публікацією матеріалів з інформацією, яка не була офіційно оприлюднена.

Газета зазначає, що новинні організації інтерпретували попередній проєкт як такий, що вимагає такого схвалення, що викликало їхнє засудження.

"Члени медіа не зобов’язані подавати свої матеріали для перевірки до публікації", — йдеться в новій редакції документа. Водночас проєкт містить положення, за якими журналістів можуть визнати "загрозою безпеці" і їхню акредитацію можуть анулювати.

ЗМІ, які бажають отримати доступ до Пентагону, матимуть тиждень, щоб ознайомитися з політикою та вирішити, чи підписувати її. Відмова від підписання може залишити їх без акредитації для входу до Пентагону.

Підписуючи політику, репортер визнає додані політики та процедури, "навіть якщо я не обов’язково погоджуюся з такими політиками та процедурами".

Журналісти Пентагону мали доступ до будівлі Міноборони протягом десятиліть, однак міністр оборони Піт Гегсет обмежив цей привілей за вісім місяців після свого призначення. Наприкінці січня у приміщеннях Пентагону прибрали робочі місця чотирьох видань — The New York Times, NBC News, Politico та National Public Radio, хоча їхнім журналістам досі дозволено працювати в його будівлі.

Як пише NYT, після заперечень новинних організацій Пентагон подвоїв зусилля, скасувавши робочі місця для ще чотирьох новинних організацій. Ці заходи у міністерстві назвали планом "ротації", який передбачав надання простору іншим медіа. Багато з них є дружніми до адміністрації Трампа, зокрема Breitbart, The Daily Caller, Newsmax, One America News Network та The Washington Examiner.

У травні Гегсет заборонив журналістам перебувати в ключових зонах, зокрема біля кабінету міністра, без офіційного супроводу. Рада Асоціації преси Пентагону заявила, що цей крок "виглядає як прямий напад на свободу преси та право американців знати, чим займається їхня армія".

Ці зміни непокоїли юристів, що спеціалізуються на питаннях ЗМІ. У листі від 22 вересня до Пентагону Комітет репортерів за свободу преси стверджував, що правила містять неоднозначні формулювання щодо обов'язків журналістів, зокрема очевидну вимогу отримувати схвалення від уряду для статей, які містять навіть несекретну інформацію.

Ще одним занепокоєнням щодо початкового проєкту було те, як Пентагон визначатиме, чи становить журналіст загрозу безпеці — класифікація, яка може призвести до анулювання повноважень. Це занепокоєння, ймовірно, залишиться актуальним і після публікації переглянутого проєкту