Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив, що Україна не втручатиметься у судовий процес проти Володимира Журавльова в Польщі. Журавльова підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік".

Про це Василь Боднар повідомив в інтерв’ю RMF FM.

"Ми не втручаємося; це судова справа. Ми можемо лише продемонструвати, як захищатися. У наших інтересах захищати наших громадян, і все залежить від верховенства права", — сказав Василь Боднар.

Він також додав, що представники консульства України підтримують контакт із Володимиром Журавльовим. "Як посол, я захищатиму кожного громадянина України", — сказав Василь Боднар.

Раніше премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що екстрадиція до Німеччини українця Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву обох ниток газопроводу "Північний потік", суперечить інтересам Польщі.

30 вересня у Польщі затримали українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву на газопроводі “Північний потік” (Nord Stream). Чоловіка затримали в Прушкові та перевели до районної прокуратури у Варшаві.

1 жовтня Окружний суд Варшави ухвалив рішення про тимчасове утримання Володимира Журавльова під вартою строком на 7 днів.

6 жовтня суд продовжив ще на 40 днів тимчасове утримання українця.

Що відомо про розслідування підриву "Північного потоку" та роль українців у справі

Як пише RMF FM, німецька сторона стверджує, що виявила безпосередню причетність українця до вибуху газопроводу. Підозрюваний є інструктором з дайвінгу, і, за їхніми словами, у вересні 2022 року він нібито “приплив із Ростока до Балтійського моря на яхті, потім занурився під воду та розмістив вибухівку на підводному трубопроводі”.

У серпні німецькі ЗМІ повідомили, що Володимир Ж. останнім часом проживав поблизу Варшави. Як тоді з'ясували журналісти ARD, а також щоденних газет Süddeutsche Zeitung та Die Zeit, на початку червня 2024 року німецька прокуратура надіслала до Польщі європейський ордер на арешт Володимира Ж., але тоді польська влада не заарештувала українця.

У серпні в Італії заарештували іншого українця, який нібито був причетний до вибухів на трубопроводі “Північний потік”. Його ідентифікували як Сергія Кузнєцова. Він нібито перебував на борту яхти під час диверсії, що сталася восени 2022 року. Німецькі прокурори стверджують, що чоловік нібито координував операцію, а його спільників досі розшукують.