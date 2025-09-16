Рада вперше від початку вторгнення відновила прямі трансляції засідань

Верховна Рада України 16 вересня проводить пленарне засідання 14-ї сесії IX скликання. Телеканал "Рада" транслював його у прямому етері. Це вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Відповідне засідання транслювали й на YouTube телеканалу. З початку повномасштабного вторгнення прямі трансляції пленарних засідань парламенту були припинені з міркувань безпеки.
28 липня 2025 року понад 50 громадських організацій та медіа закликали Верховну Раду поновити онлайн-трансляції пленарних засідань на телеканалі "Рада" та заздалегідь публікувати порядки денні.
1 вересня у Раді зареєстрували проєкт постанови №13719 про відновлення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань, щоб зробити роботу парламенту більш відкритою та прозорою, підвищити довіру громадян і покращити співпрацю з медіа.
4 вересня Верховна Рада ухвалила постанову №13719, яка передбачає відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом "Рада".
Читати ще