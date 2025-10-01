У Раді зареєстрували законопроєкт щодо перейменування "копійки" на "шаг"

У Верховній Раді 1 жовтня зареєстрували законопроєкт №14093, який передбачає перейменування назви розмінної монети "копійка" на "шаг".

Картка відповідної законодавчої ініціативи опублікована на сайті українського парламенту.

Спікер Ради Руслан Стефанчук, який є одним з ініціаторів законопроєкту, повідомив, що для "реалізації" документа також подано "допоміжну" законодавчу ініціативу №14094.

За його словами, це рішення має не лише технічний, а й символічний зміст.

Адже "копійка" — спадщина московської імперії та радянського минулого, натомість "шаг" — історична українська назва, яка вживалася ще за часів Гетьманщини й Української Народної Республіки, звучала у творах Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Котляревського і Панаса Мирного, — сказав Стефанчук.

Голова ВР підкреслив, що сьогодні "копійка" лишилася тільки в обігу в Росії, Білорусі та Україні, тож повернення до "шага" стане "відновленням історичної справедливості, утвердженням нашої ідентичності та остаточним розривом із колоніальними наративами".

"Це не лише питання грошового обігу. Це питання нашої культури, мови й державності. Українські гроші мають українські назви. І настав час остаточно це закріпити", — наголосив Стефанчук.

Він додав, що ця зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети "копійка" і "шаг" певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Так, законопроєктом №14093 пропонується внести зміни до законів України "Про Національний банк України", "Про пенсійне забезпечення", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", а також визнати такими, що втратили чинність, постанови президії Верховної Ради України від 02.03.1992 "Про розмінну монету України” № 2156-XII та від 10.12.1991 № 1952-XII "Про затвердження назви і характерних ознак грошової одиниці України".

Також документ передбачає організацію розроблення та виготовлення розмінних монет нового дизайну "шаг".

Його автори вважають, що зміна назви розмінної монети "копійка" на історично обґрунтовану та питомо українську назву "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України в номінації грошей та завершити грошову реформу, розпочату у 1996 році.

У вересні 2024 року Національний банк України запропонував змінити назву монети "копійка" на "шаг" для дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу.