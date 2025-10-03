У США військові залишилися без заробітної плати через урядовий "шатдаун"

Військовослужбовці США тимчасово залишилися без зарплати, оскільки 30 вересня закінчився термін дії бюджету для Пентагону, а Конгрес не встиг ухвалити тимчасове фінансування, через що уряд частково призупинив роботу ("шатдаун").

Про це у соцмережі Х повідомив Корпус морської піхоти США.

"Військовослужбовці продовжуватимуть виконувати свої обов'язки у звичайному статусі без оплати праці, доки Конгрес не ухвалить резолюцію або не підпише закон про продовження дії асигнувань . Цивільний персонал, який не виконує критично важливі функції, переведений у статус тимчасово непрацюючих", — йдеться у повідомленні.

Як пише Мілітарний, після завершення "шатдауну" всі працівники отримають компенсацію — це гарантує спеціальний закон, ухвалений у 2019 році.

"Нинішнє припинення асигнувань зачіпає не лише оборонний сектор, а й інші федеральні агентства, що не мають затвердженого бюджету. Це створює ризики для реалізації програм, пов’язаних із національною безпекою, оборонними закупівлями та міжнародними зобов’язаннями", — зазначає видання.

Нагадаємо, 1 жовтня о 7:00 за київським часом уряд США вперше з 2019 року призупинив свою роботу. Це відбулось після того, як Конгрес та Білий дім не змогли дійти згоди щодо фінансування. Усе тому, що демократи в тимчасовому плані фінансування уряду хочуть врахувати субсидії на охорону здоров'я.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він зіткнувсяз найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.