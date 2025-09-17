Перейти до основного змісту
Грузія не інформувала посольство України про українців, яких затримали за ввіз вибухівки
Грузія не інформувала посольство України про українців, яких затримали за ввіз вибухівки

Марія Патока
Посольство України в Грузії повідомило, що не отримувало інформацію від влади Грузії щодо українців, яких затримали та звинуватили у спробі завезти вибухову речовину гексоген до країни.

Про це посольство України в Грузії повідомило у відповіді на письмовий запит "Радіо Свобода".

У посольстві відмітили, що постійно стежать за інформацією про затриманих українців у медіа.

"Співробітники консульського відділу вживають всебічних заходів, щоб отримати від грузинських правоохоронних органів дозвіл на зустріч зі згаданими громадянами України та з'ясування всіх обставин їх затримання", — йдеться у повідомленні посольства України.

12 вересня стало відомо, що Служба державної безпеки Грузії заявила про причетність українських спецслужб до доставки вибухівки до Грузії. 11 вересня в Грузії затримали двох громадян України за нібито ввезення до Грузії 2,4 кг гексогену. Стверджується, що один з обвинувачених у схованці фури провіз вибухівку через Румунію, Болгарію та Туреччину, а після перетину кордону у пункті "Сарпі", гексоген у нього забрав інший українець.

Обвинуваченим висунули звинувачення за статтями про незаконне придбання, зберігання, носіння, збут та ввезення до Грузії з порушенням митних правил вибухової речовини. Стаття передбачає до 9 років увʼязнення.

У Грузії вже заявляли про схожі випадки. У лютому 2024 року повідомляли про спробу переправити 14 кг вибухівки з України до Воронежа, замаскувавши її під акумулятори. Організатором називали екс­кандидата від "Слуги народу" Андрія Шарашидзе. Тоді в СДБ стверджували, що вибухівку везли, аби звинуватити Грузію у терактах у РФ. Подробиць справи так і не оприлюднили.

