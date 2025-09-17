Посольство України в Грузії повідомило, що не отримувало інформацію від влади Грузії щодо українців, яких затримали та звинуватили у спробі завезти вибухову речовину гексоген до країни.

Про це посольство України в Грузії повідомило у відповіді на письмовий запит "Радіо Свобода".

У посольстві відмітили, що постійно стежать за інформацією про затриманих українців у медіа.

"Співробітники консульського відділу вживають всебічних заходів, щоб отримати від грузинських правоохоронних органів дозвіл на зустріч зі згаданими громадянами України та з'ясування всіх обставин їх затримання", — йдеться у повідомленні посольства України.

12 вересня стало відомо, що Служба державної безпеки Грузії заявила про причетність українських спецслужб до доставки вибухівки до Грузії. 11 вересня в Грузії затримали двох громадян України за нібито ввезення до Грузії 2,4 кг гексогену. Стверджується, що один з обвинувачених у схованці фури провіз вибухівку через Румунію, Болгарію та Туреччину, а після перетину кордону у пункті "Сарпі", гексоген у нього забрав інший українець.

Обвинуваченим висунули звинувачення за статтями про незаконне придбання, зберігання, носіння, збут та ввезення до Грузії з порушенням митних правил вибухової речовини. Стаття передбачає до 9 років увʼязнення.

У Грузії вже заявляли про схожі випадки. У лютому 2024 року повідомляли про спробу переправити 14 кг вибухівки з України до Воронежа, замаскувавши її під акумулятори. Організатором називали екс­кандидата від "Слуги народу" Андрія Шарашидзе. Тоді в СДБ стверджували, що вибухівку везли, аби звинуватити Грузію у терактах у РФ. Подробиць справи так і не оприлюднили.