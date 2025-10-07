ВООЗ уперше підрахувала, скільки дорослих і дітей у світі курять вейп

Споживання тютюну за останні 24 роки зменшилося. Однак на сьогодні понад 100 мільйонів людей у ​​світі курять електронні сигарети. 15 млн з них — діти.

Про це йдеться в новому глобальному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Згідно з дослідженням, кількість споживачів тютюну зменшилася з 1,38 мільярда у 2000 році до 1,2 мільярда у 2024 році. З 2010 року кількість людей, які вживають тютюн, зменшилася на 120 мільйонів (це 27%).

Однак все ще в кожного п'ятого дорослого у світі є тютюнозалежність, щороку це призводить до мільйонів смертей, додають в організації.

Також ВООЗ уперше оцінила глобальне використання електронних сигарет. За її даними, нині понад 100 мільйонів людей у всьому світі зараз використовують електронні сигарети.

Із них щонайменше 86 млн — це дорослі, переважно вони живуть у країнах з високим рівнем доходу. І щонайменше 15 мільйонів дітей 13-15 років вже використовують електронні сигарети. Діти в середньому в 9 разів частіше за дорослих курять вейп (ідеться про країни, де вдалося отримати такі порівняльні дані).

Жінки кидають курити частіше: поширеність вживання тютюну серед жінок знизилася з 11% у 2010 році до лише 6,6% у 2024 році.

За частинами світу:

Європа має найвищий рівень поширеності вживання тютюну у світі: у 2024 році 24,1% дорослих тут вживали тютюн;

у Східному Середземномор'ї поширеність становить 18%, водночас вживання тютюну продовжує зростати в деяких країнах;

західна частина Тихого океану має найповільніший прогрес: у 2010 році тютюн вживали 25,8% дорослих, у 2024 році — 22,9% дорослих;

у Південно-Східній Азії куріння скоротилося майже вдвічі — з 70% у 2000 році до 37% у 2024 році;

в Африці поширеність тютюну є найнижчою серед усіх регіонів і становить 9,5% у 2024 році;

Американський регіон досяг відносного скорочення на 36%; поширеність знизилася до 14% у 2024 році, хоча в деяких країнах Америки все ще бракує даних про куріння.

ВООЗ рекомендує всім країнам світу посилити боротьбу з тютюнопалінням. Зокрема організація радить дотримуватися Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, усувати прогалини, які дозволяють тютюновій та нікотиновій промисловості орієнтуватися на дітей, а також регулювати нові нікотинові виробі, як-от електронні сигарети. Рекомендується й підвищення податків на тютюн, заборона реклами та розширення послуг з відмови від куріння.

"Глобальний звіт ВООЗ про тенденції поширення вживання тютюну в 2000–2024 роках та прогнози на 2025–2030 роки" базується на 2034 національних опитуваннях, що охоплюють 97% світового населення.