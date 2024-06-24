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В Австралії пом'якшили заборону вейпів
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В Австралії пом'якшили заборону вейпів

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Міністр охорони здоров’я Австралії Марк Батлер 24 червня уклав угоду із Партією зелених щодо пом’якшення заборони на вейп. В країні хотіли заборонити всі роздрібні продажі вейпів, а в аптеці продавати їх за рецептом лікаря, але цю ідею не підтримали парламентарі.

Про це пишуть Reuters та The Sydney Morning Herald.

В Австралії вже діють одні з найсуворіших законів проти куріння у світі. На початку цього року країна заборонила імпорт більшості вейпів і обмежила кількість ароматів, які можна продавати.

Лейбористська партія Австралії хотіла ще жорсткіше заборонити поширення вейпі. Водночас деякі власники тютюнових магазинів стверджували, що це лише сприятиме торгівлі нелегальними вейпами та тютюном на чорному ринку.

Але лейбористи не мають більшості у верхній палаті австралійського парламенту й мусили домовлятися з іншими партіями та незалежними сенаторами, щоб прийняти закон. Партія зелених виступила проти загальних заборон. Зокрема, вони обґрунтували це тим, що люди, які кидають курити та тимчасово переходять на вейп, мають записатися на прийом до лікаря загальної практики, щоб отримати сценарій.

Згідно з попередніми підрахунками, буде потрібен майже 1 млн візитів до лікарів, оскільки очікується, що 450 тисяч австралійців щороку шукатимуть рецепти на вейпи.

Тож міністр і лейбористи пішли на поступки. Джерела, знайомі з угодою, сказали, що рецепт від лікаря все ж вимагатимуть, коли нововведення набудуть чинності в липні. Але в майбутньому вейпи стануть доступними як безрецептурний продукт після розмови з фармацевтом.

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