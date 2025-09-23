ВООЗ відповіла на заяви Трампа про зв’язок вакцин з аутизмом

Речник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тарік Яшаревич заявив, що наукові дані чітко підтверджують: вакцини не викликають аутизму, а рятують мільйони життів.

Слова речника ВООЗ наводить Reuters.

На брифінгу в Женеві Тарік Яшаревич наголосив, що докази можливого зв’язку між вживанням парацетамолу під час вагітності та аутизмом залишаються суперечливими

"Докази залишаються суперечливими. Ми знаємо, що вакцини не викликають аутизму. Вакцини рятують незліченну кількість життів. Це доведено наукою, і ці речі не слід ставити під сумнів" – відповідаючи на запитання щодо впливу парацетамолу.

22 вересня президент США Дональд Трамп пов’язав аутизм із вакцинацією в дитинстві та прийомом парацетамолу під час вагітності. Ці твердження він виніс на перший план політики охорони здоров’я США, попри відсутність наукового підтвердження.

За словами Трампа, жінкам радять "обмежити використання парацетамолу під час вагітності, якщо немає медичної необхідності", наприклад у разі гарячки. Водночас експерти наголошують, що аутизм зумовлений низкою факторів, і наукові дані щодо впливу парацетамол під час вагітності залишаються суперечливими.

Парацитамол досі вважали єдиним безпечним безрецептурним засобом від болю чи температури для вагітних. Інші поширені препарати, як-от ібупрофен чи аспірин у звичайних дозах, можуть підвищити ризик ускладнень, тоді як невилікувана гарячка також становить небезпеку для матері та плода.

Трамп зробив заяву в Овальному кабінеті разом із міністром охорони здоров’я Робертом Ф. Кеннеді-молодшим, який виступав проти щеплення від кору, поліомієліту, пташиного грипу, COVID-19. Він запевняв, що не існує безпечної та ефективної вакцини й що вони можуть викликати аутизм.

У 2019 році видання The Washington Post із посиланням на дослідження журналу Vaccine писало, що частина рекламних оголошень у Facebook, що поширювали дезінформацію про вакцини, фінансувалося каліфорнійською організацією Stop Mandatory Vaccination і групою "Children's health defense". Остання — некомерційна організація, яку у 2015-2023 роках очолював Кеннеді-молодший.