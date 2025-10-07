В Албанії застрелили суддю під час засідання

Удень 6 жовтня в столиці Албанії, в місті Тирана, вбили суддю апеляційного суду. У злочині підозрюють учасника судового процесу.

Про це повідомила поліція Албанії, ім'я судді уточнюють місцеві політики, видання Shqiptarja та Балканська мережа журналістських розслідувань Balkan Insight.

Стрілянина з вогнепальної зброї сталася близько 15:40 у приміщенні Апеляційного суду Загальної юрисдикції Тирани під час судового процесу. Попередньо, стріляв 30-річний чоловік з ініціалами Е.Ш., який брав участь у судовому процесі як одна зі сторін.

Він стріляв у суддю Астріта Калая, який пропрацював 32 роки в системі правосуддя країни. Невідомо, як чоловік зміг пройти до зали зі зброєю.

Суддя Апеляційного суду Астріт Калая, якого 6 жовтня вбили в Тирані, в Албанії. Gazment Bardhi/Facebook

Також підозрюваний стріляв у громадянина Р. К.65 років, та його Е. К. 45 років — вони представляли іншу сторону в цьому процесі. Їхні поранення не загрожують життю.

Поліцейські затримали підозрюваного та доставили до прокуратури Тирани.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама висловив співчуття родині судді й зазначив, що цей випадок "вимагає осмислення системи внутрішньої безпеки судів". Глава уряду також вважає, що ця подія має бути аргументом на підтримку значного посилення кримінального покарання за незаконне зберігання зброї.

Голова парламентської групи опозиційної Демократичної партії Газмент Барді заявив, що це вперше за 35 років, коли суддю вбили під час виконання своїх обов'язків — "і це вимагає глибокого осмислення з боку албанського суспільства".