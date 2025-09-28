Суд у Лахорі засудив 14-річного хлопця до 100 років ув’язнення за вбивство матері, брата та двох сестер після конфлікту, що виник під час мобільної гри.

Про це повідомляє The Independent.

У Пакистані суд визнав винним 14-річного Зейна Алі, який у 2022 році вбив чотирьох членів власної родини — матір, брата і двох сестер. Трагедія сталася після того, як підліток програв у популярній онлайн-грі PUBG.

За даними слідства, хлопець дістав зброю й відкрив вогонь по своїх рідних, після чого намагався приховати злочин. Згодом його затримала поліція.

Суд у Лахорі ухвалив призначити йому чотири послідовні строки по 25 років — загалом 100 років ув’язнення. Смертної кари, яку передбачає закон за масове вбивство, вдалося уникнути через його неповнолітній вік на момент злочину.

Цей випадок викликав гучний резонанс у країні та знову поставив питання про вплив відеоігор на підлітків і необхідність контролю за доступом неповнолітніх до зброї.

Поліція повідомила, що Алі зазвичай ставав більш агресивним, коли йому не вдавалося досягти ігрових цілей. У своєму рішенні суддя заявив, що злочин Алі був "під впливом залежності, коли гра стала сильнішою за сімейні зв'язки".

PUBG — це онлайн-гра у жанрі "королівської битви", де 100 учасників борються за звання останнього, хто виживе.