7 жовтня — 1322-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України.
Головне на цей час:
- Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні ракет Tomahawk. Він додав, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані.
- За попередньою інформацією, в Немишлянському районі Харкова спалахнула пожежа після вибухів. У місті спостерігаються перебої зі світлом.
У Шосткинській громаді тривають відновлювальні роботи після обстрілу
Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у ніч на 7 жовтня написав, що після масованих ударів Росії у Шосткинській громаді йдуть відновлювальні роботи.
Енергетики працюють цілодобово, щоб поновити енергопостачання в усіх мікрорайонах громади. У частині будинків світло вже є постійно, в інших – подається за тимчасовими графіками.
Газопостачання відновлено майже повністю. ️Зв’язок і мобільний інтернет працюють майже на 100%. Працюють пункти незламності. ️Надається гаряче харчування.
ППО працює на Полтавщині
У Полтавському районі працює ППО, повідомив в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Повітряні сили ЗСУ раніше попереджали про рух безпілотників в області.
У Полтаві також було чутно вибух, передають кореспонденти Суспільного.
НПЗ у Ленінградській області РФ зупинив найбільшу установку після удару ЗСУ — Reuters
Кіришинський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ленінградській області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинного перероблення нафти внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Зупинка може призвести до незначного зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії, яка бореться з дефіцитом деяких популярних видів бензину через постійні атаки українських дронів на її енергетичну інфраструктуру, зазначили джерела.
За їхніми даними, установка має потужність 160 тисяч барелів на день — це близько 40% загальної переробної потужності заводу. Очікується, що відновлення роботи установки CDU-6 триватиме близько місяця.
Трамп каже, що "ухвалив рішення", чи постачати Україні ракети Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це він сказав 6 жовтня в Білому домі, йдеться в трансляції.
Він додав, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть: "Я ставитиму запитання. Я не хочу бачити ескалацію".
У Харкові пролунало понад 20 вибухів: у місті є перебої зі світлом
25 вибухів пролунали у Харкові з 22:32 до 23:03 6 жовтня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Росія завдала 25 ударів дронами типу "шахед", усі припали по Немишлянському району, йдеться у повідомленні мера з посиланням на Ситуаційний центр.
Після вибухів у частині міста спостерігаються перебої з електропостачанням.