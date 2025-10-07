У Шосткинській громаді тривають відновлювальні роботи після обстрілу

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у ніч на 7 жовтня написав, що після масованих ударів Росії у Шосткинській громаді йдуть відновлювальні роботи.

Енергетики працюють цілодобово, щоб поновити енергопостачання в усіх мікрорайонах громади. У частині будинків світло вже є постійно, в інших – подається за тимчасовими графіками.

Газопостачання відновлено майже повністю. ️Зв’язок і мобільний інтернет працюють майже на 100%. Працюють пункти незламності. ️Надається гаряче харчування.