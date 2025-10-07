Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований очільником Кремля Володимиром Путіним, оскільки сподівався, що закінчити війну РФ проти України "буде легко", проте, за його словами, це виявилося складнішим за врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Про це американський лідер заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, передає кореспондентка Суспільного.

"Я думав, що це буде одне з найлегших завдань. Я дуже добре ладнаю з Путіним, і я думав, що це буде так. Я дуже розчарований у ньому, бо думав, що це буде легко вирішити, але виявилося, що це, можливо, складніше, ніж Близький Схід", — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що щотижня війна забирає життя тисяч солдатів.

"Минулого тижня, Марку, було вбито 7812 людей, солдатів, переважно солдатів. Майже 8000 солдатів було вбито. Це божевілля, це божевілля", — зазначив президент США.

Щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході, Трамп повідомив, що наразі ведуться "дуже серйозні переговори".

"Ми ведемо дуже серйозні переговори. І я думаю, що є можливість досягти миру на Близькому Сході. Це щось навіть більше, ніж ситуація в Газі. Ми хочемо негайного звільнення заручників тощо. І тому наша команда зараз там. Інша команда щойно виїхала", — додав Трамп.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

Повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

Після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

У Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

За умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

5 жовтня Трамп заявив, що Ізраїль погодився на “початкову лінію відведення” своїх військ у Секторі Гази, і цей план уже передано руху ХАМАС.

7 жовтня у Єгипті завершився перший раунд переговорів між представниками ХАМАС та посередниками щодо врегулювання ситуації в Газі. Він пройшов "у позитивній атмосфері".