Цієї ночі Росія завдала ударів по Україні двома балістичними ракетами та 152 дронами. Під масованими атаками опинилися Харків, Полтавська та Сумська області.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Цивільне підприємство зазнало руйнувань внаслідок атаки дронів РФ на Немишлянський район Харкова ввечері 6 жовтня.

На Полтавщині пошкоджено локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції. Через нічну атаку в області змінили рух приміських поїздів. Віцепремʼєр-міністр з відновлення України та міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, що у Полтаві уражені дистанція енергопостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення та рухомий склад УЗ.

На Сумщині зруйновано житлові будинки, частина міста залишилася без електропостачання. За даними ОВА, вранці Сумську громаду атакували російські ударні БпЛА, де є влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури.

Жертв та постраждалих немає. Свириденко назвала атаки свідомим терором проти цивільної інфраструктури та людей, які забезпечують роботу країни. За її словами, служби вже працюють на місцях, ліквідовуючи наслідки ударів.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, уночі армія РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 152 ударними безпілотниками. ППО збила або подавила 88 дронів.