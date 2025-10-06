Влада Нідерландів спрямує 55 мільйонів євро до трастового фонду Світового банку для відновлення України.

Про виділення цих коштів оголосив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 6 жовтня, передає кореспондентка Суспільного.

"Сьогодні ми анонсуємо, що Нідерланди виділять 55 млн євро до фонду Світового банку "Допомога, відновлення, реконструкція та реформи в Україні", щоб допомогти вашій країні відновитися та відбудуватися. Тому що ваша боротьба – це наша боротьба. А майбутнє України – це майбутнє Європи", — заявив нідерландський прем'єр.

Він також наголосив, що протягом останніх тижнів європейці мали змогу побачити, що "російська загроза не обмежується лише Україною".

"Інші європейські країни мають справу з російськими БПЛА та винищувачами, які порушують їхній повітряний простір. І вже деякий час ми стикаємося з низкою гібридних загроз. Ніхто в Європі не може стверджувати, що російська агресія – це не наша проблема, або що війна тут – це виключно боротьба між Україною та Росією", – сказав Схооф.

Окремо очільник уряду Нідерландів відзначив, що Київ запропонував допомогти Європі досвідом боротьби з дронами. За його словами, це свідчить, що "ми маємо нерозривний зв’язок" і "поділяємо однакову непохитну волю жити вільно в мирі".

"Україна повинна мати змогу розраховувати на нашу тверду підтримку зараз і в майбутньому. Скажу чітко. Нідерланди та їхні союзники стоять на вашому боці. Українці мають повне право жити у свободі та безпеці у сильній та незалежній Україні", — сказав він.

Схооф також наголосив, що треба вжити всіх можливих заходів для досягнення справедливого та тривалого миру й підкреслив, що треба "продовжувати тиск" на Москву в тому числі шляхом запровадження нових санкцій.

Окрім цього він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Нідерланди надали Києву 20,6 мільярда євро фінансової допомоги, з яких 13,6 мільярда становить військова підтримка.

6 жовтня Схооф прибув до української столиці з офіційним візитом та зустрівся із Зеленським.