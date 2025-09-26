Поліція Нідерландів заарештувала двох 17-річних підлітків за підозрою у шпигунстві, ймовірно, на користь Росії.

Про це у п'ятницю, 26 вересня, повідомило видання Telegraaf.

За словами батька одного з хлопців, його сина завербував у Telegram проросійський хакер, пише DutchNew.

У серпні цього року хлопець нібито проходив повз офіси Європолу, Євроюсту та посольства Канади в Гаазі, маючи при собі так званий “Wi-Fi sniffer” – пристрій, який відстежує мережі поблизу та перехоплює дані.

Голова поліції не коментував справу з огляду на молодий вік підозрюваних, але підтвердив, що один із хлопців залишатиметься під вартою ще два тижні, тоді як інший перебуватиме під домашнім арештом і йому нададуть електронний браслет.

За словами батька головного підозрюваного, вісім чоловіків у балаклавах увійшли до будинку пізно вдень у понеділок, 22 вересня, з ордером на обшук. Вони одразу ж пройшли до кімнати, де його син робив домашнє завдання, і забрали підлітка, сказавши батькові лише, що йдеться про “шпигунство” та «надання послуг іноземній державі».

“Мій син не виходить на вулицю, він працює в супермаркеті і не виявляє жодного бажання досліджувати світ”, – сказав батько.

Його сина описують як фанатичного геймера, який добре розбирається в комп’ютерах і захоплюється хакерством.

Арешти відбулися після інформації розвідувальної служби AIVD, пишуть медіа.

Хоча це перший подібний випадок, виявлений у Нідерландах, у Німеччині уряд навіть розпочав кампанію, яка застерігає молодь не ставати “одноразовим агентом”.