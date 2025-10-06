Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф підтвердив підтримку України на шляху до членства в Європейському Союзі, але наголосив на дотриманні встановлених норм і правил. Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна стане членом ЄС незалежно від позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це вони заявили на спільній пресконференції в Києві.

"Нідерланди за те, що майбутнє України — в членстві в Європі. Про це немає жодних питань і важливо, що відбувається прогрес. І Єврокомісія вважає, що Україна готова відкрити перший переговорний кластер. Це рішення, якщо його запропонують, ми дуже позитивно на це відреагуємо, але ми повинні пам'ятати, що вступ до ЄС — це довгий, складний процес", — сказав Схооф.

Прем'єр нагадав, що зараз процес вступу України в ЄС блокує Угорщина, і ЄС має чинити тиск на Будапешт, аби Єврокомісія могла висунути пропозицію на розгляд Євроради "й потім ми могли б рухатися далі".

"Зараз є обговорення щодо зміни певних питань щодо вступу. Це теж політичні причини, і Нідерланди, можливо, надто сильно орієнтуються на правила. Але ми вважаємо, що важливо дотримуватися правил. Треба тиснути на Угорщину. Ми не на тій самій стороні, як Угорщина. Угорщина блокує ЄС для України. Ми не блокуємо, але хочемо, щоби процедура була чесною", — сказав Схооф.

Своєю чергою, Зеленський заявив, що Україна стане членом ЄС незалежно від позиції прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Україна буде в Євросоюзі — з Орбаном чи без. Бо це вибір народу України. Зміна процедури — це називається "знайти шлях як без". Коли більшість, всі країни, окрім Угорщини, підтримують Україну, розуміють, як це потрібно. Навіть те, що ми все виконуємо, і ми заслуговуємо на це, і технічно ми все робимо", — сказав він.

Коментуючи позицію Орбана щодо України, президент заявив, що прем'єр Угорщини "поширює байки".

"Україна ділиться своїм досвідом. Україна стоїть на захисті. Це просто несправедливо, розказувати байки про Україну. І це робить сьогодні одна людина, яка, як їй здається, має вплив. Вплив має тільки час. Прем'єр-міністр Угорщини, на жаль, зараз просто гальмує цей процес, який незворотній. Україна все одно буде (в ЄС, – ред). Тільки в історії залишиться, що Угорщина, а саме єдиний прем'єр-міністр, який гальмував вступ України в ЄС, був він (Орбан, — ред.)", — сказав Зеленський.