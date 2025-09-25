Лідер парламентської більшості Грузії та голова правлячої партії "Грузинська мрія" Іраклій Кірцхаліа різко відреагував на виступ президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, де той заявив, про залежність Грузії від Росії.

Заяву грузинського посадовця наводить телеканал Rustavi 2.

Іраклій Кірцхаліа назвав слова українського президента образливими для грузинського суспільства. Він наголосив, що Зеленський "знову дозволив собі принизливо висловитися" про ситуацію з правами людини в Грузії, і закликав його спершу оцінити становище у власній країні.

"Безсоромна заява ганебної маріонетки з найвищої трибуни ООН. Перш ніж говорити про Грузію, ця людина має подивитися на висновок Європейської Комісії щодо України та зрозуміти, де знаходиться його країна", — сказав Кірцхаліа.

Грузинський політик також зауважив, що Зеленський не має морального права оцінювати внутрішню ситуацію в інших країнах, коли сам щодня нібито стикається з масштабними викликами у сфері прав людини й демократії.

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на Генасамблеї ООН 24 вересня наголосив на зростанні російського впливу на сусідні держави.

"Світ проігнорував напад Росії на Грузію... Ми вже втратили Грузію у Європі, вона залежна від Росії. Європа не може дозволити собі втратити Молдову також", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що саме партія Іраклія Кірцхаліа декілька разів використовувала зображення зруйнованих армією РФ українських міст для своєї реклами напередодні місцевих виборів. У відео демонструються чорно-білі кадри з прифронтових українських міст, які повністю зруйновано через війну РФ проти України.

У МЗС України відреагували на таку передвиборчу кампанію та назвали дії керівної політсили Грузії "недружніми", заявивши, що такі "цинічні кроки" демонструють зневагу до українців.