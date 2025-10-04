Координаційна група G7+ за ініціативи Міненерго України провела термінове засідання через масовані атаки РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Про це у Міністерстві енергетики.

Зазначається, що у засіданні взяли участь понад 100 представників різних країн та міжнародних організацій, серед яких — США, Канада, Німеччина, Нідерланди, Франція, Єврокомісія, ПРООН, ЄІБ, ЄБРР, Секретаріат Енергетичного Співтовариства та інші партнери.

Українська сторона поінформувала міжнародних партнерів про наслідки атак РФ, що були спрямовані, зокрема, на об'єкти нафтогазового комплексу.

Зокрема заступник міністра енергетики Роман Андарак наголосив, що з посиленням російських ударів зростає потреба у мобілізації підтримки міжнародних партнерів з використанням інструментів, які "вже довели свою ефективність та можуть надати підтримку у найкоротші строки".

У зв'язку з цим він поінформував партнерів про першочергові потреби для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів. Йдеться про системи фізичного та протиповітряного захисту, потреби у закупівлі додаткових обсягів газу, а також енергетичне обладнання для відновлення та ремонтів.

Своєю чергою представники G7+ запевнили Київ у подальшій підтримці та домовилися провести додаткову зустріч найближчим часом для координації подальших спільних дій.

Координаційна група з питань енергетики G7+ в Україні була створена в листопаді 2022 року для координації та мобілізації донорів у допомозі Україні, зокрема відновленні та захисті її енергетичної інфраструктури. Членами цієї групи є: Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна, Велика Британія, США, ЄС, Секретаріат Енергетичного Співтовариства, група Світового банку, ЄБРР і ПРООН.

Проти ночі 3 жовтня РФ атакувала Україну 381 ударним безпілотником типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів, а також 35 ракетами. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 303 БПЛА та 17 ракет.

У Міненерго повідомляли про масований російський удар у кількох областях, зокрема, по об’єктах газотранспортної інфраструктури.