У ніч на 3 жовтня Росія завдала по Україні комбінованого повітряного удару із застосуванням 381 ударного безпілотника типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів, а також 35 ракет. У результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 303 БПЛА та 17 ракет.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Чим РФ била по Україні

381 ударний БПЛА типу "Shahed", "Гербера" та дрони інших типів;

7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

21 крилата ракета "Іскандер-К";

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 320 повітряних цілей:

303 безпілотники;

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

У Повітряних силах додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на 6 локаціях.