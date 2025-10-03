У ніч на 3 жовтня армія РФ завдала найбільшого з початку повномасштабної війни удару по газовидобувних об’єктах НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що по потужностях у Харківській та Полтавській областях армія РФ випустила 35 ракет, з яких значна частина була балістичними, а також 60 безпілотників. Деякі з них вдалося збити.

"Черговий прояв російської підлості, націлений виключно на те, щоб зірвати опалювальний сезон і позбавити нас можливості опалювати будинки українців взимку. Внаслідок цієї атаки, значна частина наших обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань — критичні", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожих атак, на місці працюють фахівці Нафтогазу, ДСНС та аварійні служби.

Нагадаємо, вранці 3 жовтня Міненегретики повідомило, що РФ атакувала ракетами та безпілотниками низку об’єктів енергетики в кількох областях України, зокрема газотранспортну інфраструктуру. Рятувальники та енергетики намагаються стабілізувати ситуацію. В окремих регіонах діють обмеження споживання електроенергії.

Атака РФ на Україну у ніч проти 3 жовтня

Внаслідок атаки РФ на Полтавщині постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. В одній із громад області уламки пошкодили приватне домоволодіння.

У Запорізькій області російська армія атакувала Комишуваську та Кушугумську громади. Внаслідок обстрілу дві людини дістали поранення.

Також через російські обстріли на Херсонщині у Бериславському районі без електрики залишилися п’ять населених пунктів.

Вночі армія РФ завдала авіаційного удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки є пошкодження: знеструмлені Шосткинський та частково Конотопський райони.