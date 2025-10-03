У ніч на 3 жовтня армія РФ масовано атакувала енергетичну інфраструктуру України

У ніч проти 3 жовтня, армія РФ атакувала ракетами та безпілотниками низку об’єктів енергетики в кількох областях України, зокрема газотранспортну інфраструктуру.

Про це у телеграм-каналі повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що наразі на місцях працюють рятувальники та енергетики, які намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки атак і стабілізувати ситуацію.

"Дякуємо кожній ремонтній бригаді, всім фахівцям, які залучені до ліквідації наслідків цього удару", — додали у відомстві.

Атака РФ на Україну у ніч проти 3 жовтня

Внаслідок атаки РФ на Полтавщині постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури. В одній із громад області уламки пошкодили приватне домоволодіння.

У Запорізькій області російська армія атакувала Комишуваську та Кушугумську громади. Внаслідок обстрілу дві людини дістали поранень.

Також через російські обстріли на Херсонщині у Бериславському районі без електрики залишилися п’ять населених пунктів.

Вночі армія РФ завдала авіаційного удару по Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок атаки є пошкодження: знеструмлені Шосткинський та частково Конотопський райони.