ЄС продовжив на рік санкції проти Росії за "гібридні дії"

Рада Європейського Союзу продовжила індивідуальні обмежувальні заходи проти Росії до 9 жовтня 2026 року.

Про це повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Санкції застосовуються до 47 фізичних та 15 юридичних осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії РФ за кордоном. Їхні активи заморожені, громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм фінансові ресурси. Також фізичним особам заборонений в’їзд і транзит через територію ЄС.

У Раді зазначили, що рішення пов’язане з продовженням гібридної діяльності Росії, зокрема втручанням в інформаційний простір ЄС та країн-партнерів, кібератаками й саботажем.

Передісторія

Режим санкцій проти РФ "щодо протидії гібридним загрозам" діє з жовтня 2024 року та вже кілька разів розширювався, зокрема у травні 2025 року, коли до нього додали фінансових спонсорів дестабілізуючої діяльності та можливість блокування ліцензій на мовлення російських медіа.

Що відомо про 19-й пакет санкцій ЄС проти РФ

19 вересня Європейська комісія представила 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Зараз він перебуває на розгляді країн-членів ЄС.

Єврокомісія запропонувала санкції проти Росії у сфері енергетики, фінансів та військових технологій. Серед санкцій проти енергетичного сектору — повна заборона транзакцій для "Роснефти" та "Газпромнефти", заморожування активів інших компаній.

Угорщина й Словаччина — дві країни ЄС, які отримують російську трубопровідну нафту через нафтопровід "Дружба".

26 вересня стало відомо, що Словаччина висловила заперечення щодо окремих пунктів у 19 пакеті санкцій, а саме щодо енергетики та автомобільного ринку.

"Вони шантажують нас щодо інших речей. І було незрозуміло, яких конкретно — йшлося, зокрема про енергетику, транспорт", — повідомило Суспільному джерело.

Інший дипломат ЄС додав, що питання щодо пакета санкцій мають "кілька держав-членів", тож робота триває, як і очікувалося.