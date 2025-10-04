РНБО готує нові санкції проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК

У пʼятницю, 3 жовтня, президент Володимир Зеленський провів засідання Технологічної ставки, під час якого йшлося про підготовку Україною нових санкції проти компаній та осіб, пов’язаних із військово-промисловим комплексом РФ.

Про це у телеграм-каналі секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

"РНБО готує нові санкційні рішення проти компаній і осіб, що працюють на російський ВПК. Тиск на державу-агресора буде лише посилюватися, у координації з нашими партнерами", — написав Умєров.

Він додав, що серед ключових питань засідання було обговорення захисту енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону.

Крім того, Умєров повідомив, що напередодні РФ завдала нових комбінованих ударів по об’єктах газової системи, використавши понад 30 ракет, у тому числі балістичних. Він зазначив, що завдання держави "відновити пошкоджене та забезпечити підтримку всім постраждалим громадам".

"Обговорили і нашу далекобійну відповідь – удари по логістиці та паливній інфраструктурі Росії. Це результат роботи Збройних Сил, розвідки та українських виробників зброї. І ми будемо масштабувати ці результати", — додав секретар РНБО.