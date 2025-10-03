Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних: серед звільнених зокрема двоє бійців бригади "Азов", які обороняли Маріуполь.
Росія посилила обстріли енергосистеми: 3 жовтня ракетами та безпілотниками завдала наймасованішого з початку повномасштабного вторгнення удару по об'єктах Нафтогазу у Харківській та Полтавській областях. У Чернігові та області діють відключення світла після російської атаки 1 жовтня.
РФ дронами атакувала потяг "Шостка — Київ" на залізничному вокзалі на Сумщині: одна людина загинула, є поранені. Укрзалізниця змінює маршрути руху у прифронтових областях через загрозу обстрілів, на окремих ділянках замість поїздів курсуватимуть автобуси.
В Одесі 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів: загинули десять людей, зокрема ціла родина.
Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини
