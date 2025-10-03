Перейти до основного змісту
Обмін полоненими, злива в Одесі, Росія посилено обстрілює енергетику. Тиждень у фото
Фоторепортажі та Фото тижняВторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИВІЙНА

Обмін полоненими, злива в Одесі, Росія посилено обстрілює енергетику. Тиждень у фото

Суспільне
Розмір шрифту

Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних: серед звільнених зокрема двоє бійців бригади "Азов", які обороняли Маріуполь.

Росія посилила обстріли енергосистеми: 3 жовтня ракетами та безпілотниками завдала наймасованішого з початку повномасштабного вторгнення удару по об'єктах Нафтогазу у Харківській та Полтавській областях. У Чернігові та області діють відключення світла після російської атаки 1 жовтня.

РФ дронами атакувала потяг "Шостка — Київ" на залізничному вокзалі на Сумщині: одна людина загинула, є поранені. Укрзалізниця змінює маршрути руху у прифронтових областях через загрозу обстрілів, на окремих ділянках замість поїздів курсуватимуть автобуси.

В Одесі 30 вересня випала майже двомісячна норма опадів: загинули десять людей, зокрема ціла родина.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Маршрутка та автівка провалилися під асфальт через сильну зливу в Одесі 1 жовтня 2025 року. У місті загинули десять людей
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини

Рятувальник гасить машину, біля якої загинула жінка під час обстрілу Центрального району Херсона, 26 вересня 2025 року
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини

Звільнені з російського полону військові на точці обміну на півночі України, 2 жовтня 2025 року
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини

Зруйнований ракетним ударом житловий квартал у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, 28 вересня 2025 року
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини

Комунальники прибирають наслідки обстрілу багатоповерхівки в Корабельному районі Херсона, 25 вересня 2025 року
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини

Рятувальник у вигорілій частині ринку "Барабашово" у Харкові, по якому росіяни вдарили КАБом, 1 жовтня 2025 року
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини

Вшанування загиблих захисників і захисниць на Личаківському кладовищі на Покрову, Львів, 1 жовтня 2025 року
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини

Військові проводять тактичне навчання з ротації піхоти бронеавтомобілем поблизу лінії фронту на Харківщині, 30 вересня 2025 року
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини

Поранений чоловік біля підʼїзду зруйнованого обстрілом багатоповерхового будинку у Запоріжжі, 28 вересня 2025 року
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини

Ампфутболісти, ветерани війни, розминаються перед грою в проєкті "Ліга дужих", Львів, 27 вересня 2025 року
Тиждень у фотографіях. Суспільне Новини

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок