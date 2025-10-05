Укрзалізниця перебудовує маршрути у прифронтових регіонах через обстріли

Укрзалізниця змінює маршрути руху у прифронтових областях через загрозу російських обстрілів. Вони будуть комбінованими.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, маршрути роблять комбінованими, аби зменшити безпекові ризики. На окремих ділянках замість поїздів курсуватимуть автобуси.

"Просимо всіх пасажирів дослухатися і до вказівок поїзних бригад, і до співробітників вокзалів. Певні ділянки будуть проходити автобусами, будуть змінюватися маршрути, щоб мінімізувати ризики", — додав голова правління Укрзалізниці.

Перцовський зазначив, що попри атаки російських військ на рухомий склад компанія не планує припиняти сполучення з прифронтовими громадами. Він закликав пасажирів виконувати інструкції поїзних бригад та співробітників вокзалів.

Унаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді 4 жовтня загинула одна людина, ще кілька отримали поранення, серед них — жінка та троє дітей.

За даними прокуратури, у вагоні пасажирського потяга "Шостка — Київ" виявили тіло 71-річного чоловіка. Постраждала 44-річна жінка та її сини віком 14, 11 і 7 років. Один із поранених перебуває у реанімації у тяжкому стані, ще один підліток у стані середньої важкості.