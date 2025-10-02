Україна та Росія провели обмін полоненими. До України повернулися військові Нацгвардії, ДПСУ та 20 цивільних. Цей вже 69-й обмін військовополоненими між Україною та Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами президента, до України повернули 185 військових Сил оборони. Це військові Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість з них була у російському полоні з 2022 року.

Також з військовими повернули 20 цивільних громадян України, яких незаконно утримувала Росія.

"Дякуємо всім, хто робить обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення нам вдалося повернути додому вже більш ніж 7 тисяч наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо", — повідомив президент.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що серед звільнених військових сьогодні знову є оборонці Маріуполя та нацгвардійці, які потрапили в полон, охороняючи ЧАЕС.

Наймолодшому звільненому військовому виповнилося 26 років. Найстаршому — 59 років. Частину полонених звільнили в рамках Стамбульських домовленостей з Росією, частину — в рамках чергового обміну. Цей обмін став 69 між Україною та Росією.

Уповноважений ВРУ з питань прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що серед повернених цивільних наймолодшому 25 років, а найстаршому — 60 років.

"Також вдалося повернути цивільних громадян, які були незаконно затримані у перші місяці повномасштабного вторгнення. Багато кого забрали просто з дому", — повідомив Дмитро Лубінець.

Попередній обмін полоненими відбувся 24 серпня. Тоді до України повернулися військові та восьмеро цивільних українців, яких незаконно увʼязнила Росія.

3 серпня президент Зеленський заявив, що з російською стороною є домовленість щодо обміну 1200 людей. За його словами, триває робота над відповідними списками.

14 серпня додому з російської неволі повернулись 84 українці. Серед них були військовослужбовці ЗСУ та цивільні.

28 липня глава держави інформував, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з полону 5857 українців, а поза обмінами — ще більш як 550.