У вівторок, 23 вересня, Сейм Литви схвалив поправки, що дозволяють армії оперативніше та простіше нейтралізувати безпілотники, які становлять загрозу повітряному простору країни.

Про це пише LRT.

Зазначається, що зміни до закону про авіацію та статут застосування військової сили підтримали всі депутати, які були присутні у залі.

Поправки розглядали за особливою терміновою процедурою, адже згідно зі статутом Сейму, це можливо, коли необхідно "негайно забезпечити життєво важливі інтереси суспільства та держави".

Міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне зазначила, що досі чинні правові акти та процедури не відповідали сучасним загрозам та їх змінному характеру.

"Цією поправкою до статуту застосування військової сили ми створюємо новий правовий механізм, щоб військову силу можна було оперативно використовувати проти безпілотників в обмежених зонах, якщо їхні польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого командувачем армії", — сказала Шакалієне.

Згідно зі змінами, за рішенням міністра оборони або уповноваженої ним людини військову силу можна буде застосовувати проти дронів у заборонених або обмежених зонах, якщо їхні польоти виконуються з порушенням встановлених умов, обмежень або порядку.

Раніше солдати мали право застосовувати силу лише проти літальних апаратів, які використовуються як зброя у заборонених зонах.

У Міноборони Литви, яке розробило ці зміни, заявили, що армія зможе гнучкіше та ефективніше реагувати на порушення повітряного простору безпілотниками та, за необхідності, застосовувати військову силу для нейтралізації загроз.

Водночас у відомстві наголосили, що навіть за наявності правових підстав військову силу застосовуватимуть не у всіх випадках, а лише "за абсолютної військової необхідності, вживаючи всіх можливих запобіжних заходів, щоб уникнути серйозних наслідків для людей і майна".

Крім того, поправки до закону передбачають механізм активації обмежувальних зон та процедури інформування в разі порушення повітряного простору. За новими правилами, у таких зонах цивільним літакам заборонено літати без спеціального дозволу.

Також вводиться обов'язок для пілотів використовувати радіозв'язок та транспондер при польотах у неконтрольованому повітряному просторі.

Зміни до закону розробили з огляду на події цього літа, коли до Литви залетіли два російські дрони "Гербера", один із яких був оснащений вибухівкою.

Нагадаємо, безпілотні літальні апарати неодноразово порушували повітряний простір Литви з боку Білорусі. Зокрема, 10 липня близько 11:30 у повітряному просторі Литви військово-повітряні сили країни зафіксували саморобний безпілотний літальний апарат. Він перетнув кордон з боку Білорусі та впав неподалік закритого пункту пропуску "Шумськ". За попередніми даними, він не мав вантажу та не становив прямої загрози.

А 16 липня литовські прикордонники збили ще один невеликий безпілотний апарат, який також залетів на територію Литви з Білорусі. За даними прикордонників, такі безпілотники використовують контрабандисти для перевезення нелегальних сигарет до Литви.

28 липня, поліція Литви повідомила про те, що помітила невстановлений тип безпілотного літального апарата, який порушив повітряний простір країни, залетівши з боку Білорусі.