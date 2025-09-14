Наразі в Білорусі проходять спільні з Росією військові навчання під назвою "Запад-2025". Литовські військові застерігають про можливі провокації, але наголошують, що "ризик нападу на Литву чи інші країни НАТО є мінімальним".

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Зазначається, що Литва не закривала Мядининський і Шальчинінкський пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, але у разі провокацій може це зробити. За даними прикордонників, наразі ситуація стабільна, провокацій не зафіксовано.

"Ситуація на литовсько-білоруському кордоні не змінилася. Можу сказати, що вона стабільна. На ділянці кордону з білоруського боку наші співробітники не фіксують жодної активності. На кордоні з Калінінградом також зберігається спокійна ситуація", — розповів глава Служби охорони державного кордону Рустамас Любаєвас.

Він також зазначив, що після тимчасового закриття Польщею кордону з Білоруссю рух транспорту на литовському кордоні не зріс.

"Якщо говорити про потоки людей, які прибувають до Литовської Республіки з Республіки Білорусь, то ситуація в цілому спокійна. Навіть спостерігається невелике зменшення кількості транспортних засобів, особливо на Шальчинінкському контрольному пункті", — зазначив Любаєвас та запевнив, що ситуація повністю контрольована.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Нагадаємо, що спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2025" розпочалися вранці 12 вересня. За даними Збройних сил Литви, у навчаннях беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців. Мета навчань — продемонструвати силу Заходу.

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Запад-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Запад-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ може стати приховане створення угруповань наступальних військ.

9 вересня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань "Запад-2025".

Крім того, Литва посилить охорону свого кордону з Білоруссю та Росією через російські військові навчання "Захід", повідомляє Reuters з посиланням на прикордонну службу країни.