П'ятеро солдатів зникли після навчань у Норвегії

Поліція розшукує зниклих безвісти п'ятьох солдатів у норвезькій комуні Нессебю у Східному Фіннмарку.

Про це пише суспільний мовник Норвегії NRK.

Увечері 2 жовтня почалася пошукова операція, яка має виявити місцеперебування п'ятьох із 10 солдатів Норвегії. Усі солдати є призовниками, вони брали участь у навчанні з евакуації. Це сталося не дуже далеко від кордону з Росією.

На 23:00 поліція знайшла половину загублених солдатів, вертоліт прочісував місцевість, але в поліціянтів виникла ідея припинити пошуки до ранку, оскільки вважається, що солдати звикли перебувати в польових умовах.

За інформацією NRK, п'ятеро зниклих – це офіцери та призовники, які тренувалися ховатися.

Близько 22:45 2 ввечері поліціянти повідомили, що отримали GPS-координати від деяких зниклих солдатів кілька годин тому, але пошуки на місці події не дали жодних результатів.

Керівник операцій поліції у Фіннмарку Йорген Хаукланд Хансен сказав у коментарі NRK, що згадувані військові навчання в Норвегії тривають вже майже два тижні і мали завершитися о 7-й ранку в четвер, але 10 солдатів не з'явилися в узгодженому місці та часі.

За словами Хансена, солдати аби могли неправильно зрозуміти час звітування, або із ними щось трапилося.

У районі, де могли загубитися солдати, дуже слабкий сигнал мобільного зв'язку. Там горбиста гірська місцевість із розкиданими лісами та болотами. Водночас погода нині сприятлива для пошуків людей.

30 вересня біля аеропорту в місті Бреннейсунн у Норвегії помітили дрон. Поліція не виявила, хто керував цим об'єктом. 29 вересня ввечері працівники газодобувної платформи Sleipner A в Норвегії помітили дрон над родовищем, який спостерігав за ними. Керівник операцій Роджер Літлатун підтвердив, що розпочато внутрішнє розслідування. А на вихідних 27-28 вересня через дрони в країні було порушене авіасполучення.

27 вересня стало відомо, що у Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники.