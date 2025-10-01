У Польщі відкрили норвезький навчальний табір для потреб українських військових

У середу, 1 жовтня, у Польщі відкрили навчальний центр Camp Jomsborg для потреб українських військових, створений Збройними силами Норвегії.
Про це повідомило Міністерство оборони Польщі.
Центр розташований на території Навчального полігонного центру Сухопутних військ Демба-Ліпа. У церемонії відкриття взяли участь міністри оборони Польщі — Владислав Косиняк-Камиш, Норвегії — Туре О. Сандвік, Естонії — Ханно Певкур, а також заступник міністра оборони України Юрій Мироненко.
"Це показує спроможність до навчання українських військовослужбовців у великих масштабах, поруч з Україною — у Підкарпатському регіоні, у престижному місці, на полігоні, який фактично починає зараз своє друге життя", — сказав міністр оборони Польщі.
Зазначається, що в Camp Jomsborg одночасно зможуть навчатися 1200 солдатів.
"Я вважаю, що важливим елементом є використання українського досвіду, отриманого у ході війни в Україні: запровадити найкращі рішення щодо протидії безпілотникам та використання їхніх можливостей, доступних українській армії на передовій", — зазначив Косиняк-Камиш.