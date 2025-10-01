Перейти до основного змісту
У Польщі відкрили норвезький навчальний табір для потреб українських військових
ПОЛЬЩАУКРАЇНАЗСУНорвегіяВторгнення Росії в УкраїнуСВІТВІЙНА

У Польщі відкрили норвезький навчальний табір для потреб українських військових

Катерина Бельмас
Розмір шрифту
Навчальний центру Camp Jomsborg для потреб українських військових
Урочиста церемонія відкриття навчального центру Camp Jomsborg для потреб українських військових, Польща, 1 жовтня 2025 року. Міністерство оборони Польщі

У середу, 1 жовтня, у Польщі відкрили навчальний центр Camp Jomsborg для потреб українських військових, створений Збройними силами Норвегії.

Про це повідомило Міністерство оборони Польщі.

Центр розташований на території Навчального полігонного центру Сухопутних військ Демба-Ліпа. У церемонії відкриття взяли участь міністри оборони Польщі — Владислав Косиняк-Камиш, Норвегії — Туре О. Сандвік, Естонії — Ханно Певкур, а також заступник міністра оборони України Юрій Мироненко.

"Це показує спроможність до навчання українських військовослужбовців у великих масштабах, поруч з Україною — у Підкарпатському регіоні, у престижному місці, на полігоні, який фактично починає зараз своє друге життя", — сказав міністр оборони Польщі.

Зазначається, що в Camp Jomsborg одночасно зможуть навчатися 1200 солдатів.

"Я вважаю, що важливим елементом є використання українського досвіду, отриманого у ході війни в Україні: запровадити найкращі рішення щодо протидії безпілотникам та використання їхніх можливостей, доступних українській армії на передовій", — зазначив Косиняк-Камиш.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок