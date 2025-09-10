Ізраїль атакував столицю Ємену Сану через день після бомбардування Катару

Щонайменше дев'ять людей загинули через авіаудари Ізраїлю по столиці Ємену Сані та провінції Аль-Джауф. ці атаки відбулися через день після ізраїльських обстрілів столиці Катару — Дохи.

Про це повідомляє Al Jazeera 10 вересня.

Міністерство охорони здоров’я Ємену поінформувало про щонайменше 118 поранених унаслідок ударів по Сані та Аль-Джауфі. У відомстві уточнили, що ці дані є попередніми, адже кількість жертв може зрости — рятувальники досі ведуть пошукові роботи.

За даними МОЗ, авіаудари прийшлися по цивільних і житлових районах. У Сані постраждали будинки в районі Аль-Тахрір і медичний заклад на 60-й вулиці, а в місті Аль-Хазм, столиці провінції Аль-Джауф, — урядовий комплекс. Команди цивільної оборони гасять пожежі та намагаються витягти вцілілих з-під завалів.

За даними підкотрольному хуситам телеканалу Al Masirah, рейди були спрямовані на медичний заклад сектора охорони здоров'я у Сані та комплекс місцевого уряду в Аль-Хазмі.

"Наші засоби протиповітряної оборони змогли запустити низку ракет класу «земля-повітря», протистоячи сіоністській агресії проти нашої країни", – повідомив військовий речник хуситів Ях'я Сарі.

Клуби диму після авіаудару Ізраїлю в Сані, Ємен, 10 вересня 2025 року. REUTERS/Stringer

У своїй заяві ізраїльські військові підтвердили атаку, заявивши, що вона була завдана по об'єктах у Сані та Аль-Джауфі. У повідомленні йдеться, що серед цілей були військові табори, в яких нібито виявили "оперативників терористичного режиму, військовий штаб хуситів зі зв'язків з громадськістю та сховище палива, яке використовувалося терористичним режимом".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей напад був відповіддю на удар безпілотника хуситів по аеропорту Рамон в Ізраїлі кілька днів тому.

Днем раніше Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі. В Ізраїлі заявляють, що у Катарі нібито була штаб-квартира угруповання ХАМАС. За даними телеканалу Al Jazeera, у Катарі відбувалась зустріч представників ХАМАС та для обговорення останньої пропозиції США щодо припинення бойових дій. Саме в цей момент Ізраїль атакував Доху.

До цього сирійські медіа повідомляли, що ізраїльські військові атакували Сирію. За даними телеканалу "Аль-Ікхбаріа", удари були спрямовані на Коледж протиповітряної оборони поблизу району Аврас у Хомсі, а також зафіксовано обстріли біля Латакії та Пальміри.