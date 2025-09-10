Перейти до основного змісту
Ізраїль атакував столицю Ємену Сану через день після бомбардування Катару
ІЗРАЇЛЬБЛИЗЬКИЙ СХІДВІЙНАОбстрілиСВІТ

Ізраїль атакував столицю Ємену Сану через день після бомбардування Катару

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
Сана, Ємен, атака Ізраїлюна на Ємен
Клубки диму здіймаються після авіаудару Ізраїлю в Сані, Ємен, 10 вересня 2025 року. REUTERS/Khaled Abdullah

Щонайменше дев'ять людей загинули через авіаудари Ізраїлю по столиці Ємену Сані та провінції Аль-Джауф. ці атаки відбулися через день після ізраїльських обстрілів столиці Катару — Дохи.

Про це повідомляє Al Jazeera 10 вересня.

Міністерство охорони здоров’я Ємену поінформувало про щонайменше 118 поранених унаслідок ударів по Сані та Аль-Джауфі. У відомстві уточнили, що ці дані є попередніми, адже кількість жертв може зрости — рятувальники досі ведуть пошукові роботи.

За даними МОЗ, авіаудари прийшлися по цивільних і житлових районах. У Сані постраждали будинки в районі Аль-Тахрір і медичний заклад на 60-й вулиці, а в місті Аль-Хазм, столиці провінції Аль-Джауф, — урядовий комплекс. Команди цивільної оборони гасять пожежі та намагаються витягти вцілілих з-під завалів.

За даними підкотрольному хуситам телеканалу Al Masirah, рейди були спрямовані на медичний заклад сектора охорони здоров'я у Сані та комплекс місцевого уряду в Аль-Хазмі.

"Наші засоби протиповітряної оборони змогли запустити низку ракет класу «земля-повітря», протистоячи сіоністській агресії проти нашої країни", – повідомив військовий речник хуситів Ях'я Сарі.
Ізраїль атакував столицю Ємену Сану через день після бомбардування Катару
Клуби диму після авіаудару Ізраїлю в Сані, Ємен, 10 вересня 2025 року. REUTERS/Stringer

У своїй заяві ізраїльські військові підтвердили атаку, заявивши, що вона була завдана по об'єктах у Сані та Аль-Джауфі. У повідомленні йдеться, що серед цілей були військові табори, в яких нібито виявили "оперативників терористичного режиму, військовий штаб хуситів зі зв'язків з громадськістю та сховище палива, яке використовувалося терористичним режимом".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей напад був відповіддю на удар безпілотника хуситів по аеропорту Рамон в Ізраїлі кілька днів тому.

Днем раніше Ізраїль завдав авіаудару по столиці Катару Досі. В Ізраїлі заявляють, що у Катарі нібито була штаб-квартира угруповання ХАМАС. За даними телеканалу Al Jazeera, у Катарі відбувалась зустріч представників ХАМАС та для обговорення останньої пропозиції США щодо припинення бойових дій. Саме в цей момент Ізраїль атакував Доху.

До цього сирійські медіа повідомляли, що ізраїльські військові атакували Сирію. За даними телеканалу "Аль-Ікхбаріа", удари були спрямовані на Коледж протиповітряної оборони поблизу району Аврас у Хомсі, а також зафіксовано обстріли біля Латакії та Пальміри.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок